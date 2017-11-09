Политолог рассказала, к чему приведет разрыв дипотношений с Россией

Сегодня в Украине опять стал актуален вопрос «разрывать или не разрывать дипломатические отношения Украины с РФ». Ответ на него лежит в области наших задач, а наша задача, с которой согласится большинство, – это восстановление территориальной целостности Украины. Как информирует replyua.net, такое мнение в своем аналитическом обзоре высказала украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, восстановление территориальной целостности – это украинский подход, а не российский, ведь для России нет никакой оккупации украинских земель, а в Украине идет самая настоящая гражданская война. Политолог отмечает, что поэтому надо просто самим себе ответить: а, что даст нам разрыв дипотношений, с точки зрения деоккупации наших территорий?
Олеся Яхно-Белковская уверена, что прекращение каких-либо двусторонних отношений дипломатов РФ и Украины, когда они и так сведены к минимуму, и когда Запад усилил давление на Россию, будет работать в направлении замораживания конфликта на Донбассе как минимум, как максимум – перехода от оккупации к аннексии Россией ОРДЛО. Поэтому последнее слово за украинским народом, чего мы хотим в будущем.