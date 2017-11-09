Касьянов: главная цель оппозиции – страшное разочарование – в майданах, лидерах, своих силах. Как это давно случилось в России

Политтехнологи в команде Саакашвили, Соболева, Семенченко и прочих «революционеров» оказались явно не украинцами, а заграничными «заробитчанами», ведь это ж нужно было придумать идею выпустить пар накануне четвертой годовщины Майдана, требуя «большую политическую реформу» - отмену депутатской неприкосновенности, нового Избирательного кодекса, антикоррупционного суда, и закона про импичмент. Народу все это не так и важно, когда в стране война, безработица, безденежье, беспросветность, высокие тарифы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и военный волонтер Юрий Касьянов.
По его словам, неважно, что новый закон о выборах давно перезрел, как и антикоррупционный суд, и должны появиться на свет по-любому, хотя бы под давлением западных кредиторов. Неважно, что выборы в парламент еще не скоро. Неважно, что в открытых списках снова будут Савченко, Мамчур, Семенченко. Неважно, что любой антикоррупционный суд будет так же зависеть от власти, как НАБУ или САП. Неважно, что снятие неприкосновенности с депутатов выгодно прежде всего Банковой для еще большего закабаления парламента. Неважно, что без депутатской неприкосновенности с ручной прокуратурой Петр Порошенко никогда не рискует попасть под импичмент.
Юрий Касьянов считает, что главная цель Саакашвили и других оппозиционеров была – отвлечь народ от реальных проблем. Митингующие канализировали протестные настроения в никому ненужные палатки, митинги, брифинги, просительные шествия к администрации президента – и все это ради недействующих законов, неисполняемых правил, несбыточных надежд. «Все эти «репрессии» – полиция, Нацгвардия, клетки, металлоискатели, досмотры на дорогах, это глупейшее лишение Саакашвили гражданства, нелепые попытки не пустить его в страну, эти взаимные обвинения, угрозы, и даже уголовные дела – все это игра в одни ворота, в которой каждый играет как может, по своим правилам, для своей выгоды, но все – против нас», – резюмировал блогер.