Nike, Apple, Uber, Facebook, Siemens – лидеры списка известных компаний, которые работают через оффшоры

Больше всего удивления в так называемых «Райских документах» - новой серии оффшорных бумаг вызвал не «оффшор Порошенко», потому что юристы Roshen об этом уже ответили. Больше всего шокировало появление в списке фигурантов документов таких брендов, как Nike, Apple, Uber, Facebook, Siemens, Allianz, Bayer, Deutsche Bank, английской королевы Елизаветы II. Масса известных мировых корпораций и знаковых лиц оптимизировали свои налоги путем ведения операций через офшоры. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист и блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, цифры впечатляют. Газета Süddeutsche Zeitung со ссылкой на расчеты французского экономиста Габриэля Цукмана, уже заявила, что одной только Германии благодаря оффшорам «улыбаются» ежегодно 17 миллиардов евро. Франция ежегодно могла бы собирать на 25% налогов больше, Великобритания – на 20%. Общие суммы потерь ЕС от оффшорных операций составляют 60 миллиардов евро ежегодно. Самые богатые люди планеты вывели в оффшоры почти 7, 9 триллионов евро. Отмечается, что международные компании ежегодно переводят в оффшоры 600 миллиардов евро. И это – еще не раскрыли всех оффшоров по всему миру. Это – в развитой Европе, где типа нет коррупции и где типа все политики и бизнесмены такие прям честные и добросовестные.
«Лично для меня это открытием не было – о нюансах ведения бизнеса по-европейски я знал и до этого, но вот произошла наглядная демонстрация. Наши политики и бизнесмены, как оказывается ничем не хуже европейских», – написал блогер. Он отмечает, кто-то может возразить тем, что в Европе и уровень жизни не такой, как у нас, как тут сравнивать. Да, в Европе уровень жизни не как у нас, а еще у нас не делают автомобили как в Германии, суды как в Италии, станки как в Нидерландах и многое другое. По мнению Вовнянко, уровень жизни наш хуже их не потому, что у нас больше воруют – давно пора понять. Уровень жизни в них лучшей потому, что, во-первых, они богаты и были богаты, а во-вторых, потому что они производят электронику, машины и программы, а не хлеб, металл и удобрения, как мы. «Оффшоры создали не наши коррупционеры – их создали те самые честные европейские политики и дельцы», – резюмировал блогер.