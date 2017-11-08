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В политику пытается вернуться человек, который «сдавал» Украину российским оккупантам, – журналистка

В политику пытается вернуться человек, который «сдавал» Украину российским оккупантам, – журналистка
Как передает replyua.net, появление в эфире «Громадського радио» главы запрещенной Коммунистической партии Украины Петра Симоненко вызвало непонимание у многих журналистов, среди которых оказалась украинская телеведущая и журналистка Ольга Лень. По ее мнению, эфир Петра Симоненко на «Громадськом радио» – это никакая не ответственная журналистика и не желание услышать разные точки зрения.

По словам Ольги Лень, здесь стоит задать себе простой вопрос, какую цель преследует журналист, когда зовет гостя в эфир. Симоненко – политический маргинал, партия которого имеет поддержку на грани социологической погрешности, следовательно, услышать от него что-то, что является мнением значительной части населения просто невозможно. Также невозможно узнать от него мнение относительно каких-то проектов решения общественных задач, так как никаких вменяемых идей от КПУ уже с десяток лет никто не слышал. Возможно, интересно было бы послушать детали как соратники Симоненко с РФ разжигали войну в Крыму и на востоке Украины, но здесь интереснее такое слышать в рамках судебного заседания. Потому журналистам Симоненко традиционно врет, как дышит.

«Чем же тогда было это интервью с Симоненко? Или оно было обычной глупостью, когда журналист удовлетворяет свой естественный интерес публично и не думает об общественных последствиях или это была попытка вернуть к публичной политике и к публичному дискурсу одиозного коллаборанта и человека, находящегося под стопроцентным контролем РФ», – написала Ольга Лень. Она добавляет, что в глупость такого опытного журналиста как Андрей Куликов она не верит, поэтому остается только осмысленная попытка возвращения в публичное пространство одного из тех, кто пытался разрушить украинскую государственность и «сдавал» Украину российским оккупантам.
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