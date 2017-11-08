Политолог: прекратить «маски-шоу» обещали все президенты и премьеры, начиная с Ющенко и заканчивая Януковичем

Понятие «маски-шоу», как синоним неправомерного давления силовиков на бизнес появился в Украине в середине 90-х. Ведь для чего развивать собственный бизнес, когда можно уничтожить конкурента противоправно используя силовой аппарат государства. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Таран.
По его словам, прекратить «маски-шоу» обещали все президенты и премьеры, начиная с Ющенко. Даже Янукович «ласково» журил премьера Азарова на Налоговом майдане и просил последнего прекратить давление на бизнес. Однако проблема не решалась. Даже после революции достоинства информация о давлении силовиков на бизнес периодически появлялась в СМИ. Благодаря политической воле премьера Гройсмана сейчас едва ли не впервые появился шанс преодолеть это позорное явление.
Виктор Таран отмечает, сегодня правительство предложило решение, которое законодательно защитит права предпринимателей и сделает невозможным давление на них. В парламенте зарегистрирован законопроект о предотвращении давления правоохранительных органов на бизнес. Этот законопроект можно критиковать, но то, что он в парламенте – это уже достижение, на которое не был способен ни один состав Кабмина.