Блогер: в Украине нет оппозиции и это очень серьезная проблема для нашей страны

В Украине серьезные проблемы, ведь в нашей стране практически нет оппозиции. Если считать, оппозицией лидеров вчерашнего перфоманса под Верховной Радой – дело плохо. И дело даже не в том, что реальная уличная поддержка этой оппозиции не дотягивает даже до десятой доли процента населения столицы – а на другую поддержку им и надеяться бесполезно. Дело – в качестве такой «оппозиции». Власть без оппозиции не может, так же как автомобиль не может без тормозов. Можно конечно каждый раз тормозить двигателем, но трудно и ненадежно, для того и ставят тормоза. Оппозиция существует для того, чтобы быть идейным аудитором действующей власти, чтобы обращать внимание на скользкие вопросы, и чтобы инициировать дискуссию в обществе. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Дмитрий Вовнянко.
По его словам, на этом держатся все демократические общества. У нас же оппозиция к такой работе не способна. Она способна лишь к двум вещям – шуметь и призывать к революциям. Дмитрий Вовнянко отмечает, угнетает качественный состав лидеров действующей оппозиции, там практически нет ни одного человека с опытом создания значительного количества полезных товаров и услуг. Условно их можно разделить на: профессиональных говорунов-журналистов, к которым относятся Лещенко, Найем, Игорь Луценко, профессиональных грантоедов – Шабунин, Егор Соболев, Сыроид, авантюристов-недоучек – Парасюк, Семенченко, профессиональных чиновников – Гацко, Наливайченко, Саакашвили.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что не исправляют картину ни Анатолий Гриценко, ни сама Юлия Тимошенко, которая на самом деле никакая не бизнесвумен и никогда ею не была. Все эти люди не привыкли создавать дополнительную стоимость, они привыкли ее тратить. Они не создавали никогда бюджеты – они их проедали. По словам блогера, вот и выходит сейчас, что, критикуя власть – люди автоматически поддерживают эту оппозицию, ослабляя «барыг», усиливают «популистов».