Блогер: потери бюджета от снижения ЕСВ полностью компенсированы, в первую очередь, из-за роста минимальных зарплат

Как информирует replyua.net, глава ГФС Мирослав Продан заявил, что за январь-сентябрь бизнес заплатил в бюджет 145 миллиардов гривен ЕСВ. Это столько же, сколько было в 2015 году до снижения ставки ЕСВ вдвое. Главы ГФС заявляет, что потери бюджета от снижения ЕСВ полностью компенсированы.
Как пишет в своем блоге украинский блогер Сергей Марченко, нельзя согласиться с такой оценкой главы ГФС, потому что, во-первых, выросли минимальные зарплаты и это дало основной рост платежей. Во-вторых, экономика растет и часть прироста платежей ЕСВ – заслуга растущей экономики. В-третьих, есть инфляция и она тоже внесла свой вклад в рост налоговых платежей. Так что номинальное равенство нельзя назвать полной компенсацией.
Вместе с тем, подчеркивает Сергей Марченко, безусловно, уже в следующем году платежи ЕСВ вырастут настолько, что можно будет уверенно сказать: снижение ставки ЕСВ вдвое полностью компенсировано, без всяких натяжек. Это было правильное, хотя очень непростое решение. Снижение налогов болезненно в краткосрочной перспективе, но уже сейчас, на собственном примере видно, как оно выходит из тени зарплаты и дает экономике толчок. Гораздо лучше, когда маленькие налоги платят все, чем, когда высокие налоги платит небольшая часть легальных компаний. Теперь бы еще дерегуляцию.