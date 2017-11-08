Политолог: Саакашвили исчерпал ресурс, теперь остается надежда только на два знаковые дни

Прошло еще меньше месяца, а уже позабылись главные требования протестующих, которые они выдвигали 17 октября. Сначала стандартно все начиналось с озвученных трех требований: снятие или ограничение депутатской неприкосновенности, антикоррупционный суд, новое избирательное законодательство. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, сегодня уже все трансформировалось в следующие позиции: мы за снятие депутатской неприкосновенности, но это ведь ослабит депутатов, поэтому надо только вместе с принятием закона об импичменте президенту. Мы за пропорциональную систему выборов с открытыми списками, но нас устроит и просто отмена «мажоритарки», и это главное. Акцент не на необходимой кропотливой и качественной работе ко второчу чтению, а на том, кто из фракций коалиции не проголосовал в первом чтении. Наши требования непонятны народу, об этом заявил Михаил Саакашвили перед Верховной Радой, но мы призываем народ выходить на улицы, и в Киеве, и в регионах, но вот для чего выходить, похоже, и сам Саакашвили не знает. Надо менять власть на всех уровнях, и неважно, что правила пока старые. Ну, и стандартно во всем «виноват» и за все «ответственен», конечно же, президент.
Олеся Яхно-Белковская отмечает, самое главное – это то, что никак не могут понять участники акции под Верховной Радой, что даже, если часть общества критично настроена по отношению к Порошенко или Гройсману, или Парубию, то это не значит, что эта же часть общества поддерживает этих участников. По мнению политолога, они и рассчитывают на то, чтобы использовать значимые дни голосований, например, предстощее голосование во втором чтении за закон по Донбассу, и значимые даты, например, годовщину Майдана, с целью создания политического напряжения, поиска реально чувствительных для общества тем и втягивания граждан в протестные действия.