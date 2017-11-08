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Найем похвастался очередной «перемогой» антикоррупционеров за счет голосов коалиции

Найем похвастался очередной «перемогой» антикоррупционеров за счет голосов коалиции
Многие в Украине до сих пор не могут понять, чем на самом деле занимаются политики новой формации, к примеру, такие, как Лещенко, Найем и прочие. Они часто появляются на телеэкранах, произносят пламенные речи, обвиняют власть в том, что она саботирует реформы, вот и все, пожалуй, чем занимаются молодые и амбициозные нардепы. Пока старый нардеп пишет законопроекты, долго и нудно договаривается с разными группами влияния, чтобы получить под этот законопроект голоса, новый политик берет программу предстоящей сессии, изучает, какие законопроекты планируется рассматривать и выдвигает власти ультиматум: немедленно рассмотреть то, что и так планировалось рассмотреть. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

«Пока, приходящий в себя, от таких требований спикера Рады Парубий с квадратными глазами ставит на голосование законопроект о выборах, к разработке которого, кстати, новый политик не имел ни малейшего отношения, Мустафа Найем пишет пост в соцсети, что под напором 50 спартанцев Семенченко шоколадный бастион пал и новый закон о выборах проголосовали. Перемога! Спасибо, друзья! Если к нам присоединится еще 10 человек, мы добьемся импичмента!», – написал Марченко.

Он отмечает, что все было бы смешно, если бы не было так грустно. За законопроект, объявленный «скромным» Найемом своей «перемогой», не голосовали союзники антикоррупционеров: 20% фракции «Самопомич» и 35% «Батькивщины». Блогер подчеркивает, если революционеры такие сильные, то пусть проголосуют закон о рынке земли, еще был бы кстати новый КПК, чтобы судьям не приходилось отпускать коррупционеров. На деле же Найем и компания будут ждать, когда коалиция запланирует их голосовать и снова украдет чужую победу.
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