Блогер: двум олигархам, надеюсь, начинает доходить, что они олигархи, а не Санта-Клаусы

Оппозиционная сила, которая после бурной рекламы собирает на свои акции менее одной десятой процента населения столицы, имеет полное право требовать и народного импичмента, и рейсы на Марс, и создание института эльфийской языка. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко.
Он добавляет, оппозиционная сила которая уже 99,966% населения столицы полностью безразлична, своими новыми и новыми акциями добьется одного – эти 99,966% населения она окончательно получит и заставит их себя возненавидеть, чем еще больше укрепит позиции власти.
Журналист отметил, что перфомансы Михо Саакашвили гробят не только остатки поддержки его самого, но и нардепов «Самопомощи», и антикоррупционеров Шабунина, и еврооптимистов, и самой Юлии Тимошенко. Единственным реальным результатом тех перфомансов является то, что пара олигархов – швейцарский выросший в Днепре и российский выросший в Запорожье, наконец-то пересмотрят свои бюджеты на политическое лоббирование в сторону уменьшения. Как раз на сумму содержания «революционеров».