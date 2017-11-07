Експерт: ця новина – як кістка в горлі тим, хто святкував 7 листопада

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Як переконує політичний оглядач Олексій Голобуцький, те, що відбулось сьогодні у сесійній залі, можна вважати подією, яка вплине на багато наступних поколінь українців, - про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис оглядача в соціальній мережі.

Так, блогер зауважує, що сьогодні, сьомого листопада 2017 року, українські парламентарі двомастами двадцятьма вісьмома голосами підтримали проект про скасування податку на додану вартість для тих, хто виробляє українське кіно. Пільговий період триватиме принаймні п’ять років - податок не будуть стягувати до 2023 року. Власне, цю подію можна назвати дуже гідним завершенням «сотої річниці більшовицького перевороту», яку на контрольованій Україною території вирішили відсвяткувати аж сто тридцять «переконаних комуністів» (по двадцятеро в Одесі, Дніпрі та Києві та сімдесят у Запоріжжі).

Крім того, від обов’язку сплачувати ПДВ звільняються ті, хто надає послуги, устаткування чи здійснює роботи, необхідні для виробництва національної кінопродукції. Так само, не стягується відтепер ПДВ з прокату фільмів українською мовою. Ну що ж, побільше фільмів, хороших та різних. Тепер вони у нас будуть, - наголошує оглядач.
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