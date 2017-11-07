Сегодняшнее голосование в Раде могло привести к досрочным парламентским выборам, – блогер

По мнению украинского блогера Мирослава Олешко, отставка министра МВД Арсена Авакова несла в себе опасность дестабилизации для страны и запустила бы механизм досрочных выборов, что так сильно необходимо российской агентуре и предателям с российскими паспортами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет Олешко.
По его словам, Арсена Авакова можно считать гарантом стабильности политической системы, которая держится на компромиссе между Народным фронтом и БПП. Тем более причин для отставки министра МВД не существует: реформа полиции стала одной из самых успешных в стране, ведь за все время не было заснято ни одного вымогательства взятки со стороны патрульных, времена ГАИшников остались в прошлом.
Олешко отмечает, поведение полиции во время протестов у Верховной Рады свидетельствует о демократичности взглядов и принципиальности министра, который уважает конституционные права граждан, а НАБУ так еще и не доказали в суде насколько доказательства возможных злоупотреблений являются обоснованными. И в этой непростой ситуации Арсен Аваков отказался от использования силовых приемов давления на НАБУ и заявил о готовности к судебному разбирательству дела.