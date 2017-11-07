Дипломат: «Когда Польша и Украина начинают враждовать, они терпят поражение от России»

Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины, прокомментировал ситуацию с отношениями между Украиной и Польшей, отметив, что Витольд Ващиковский, глава польского МИДа, не должен трогать исторические вопросы ради своих политических амбиций, передает rteplyua.net со ссылкой на Гордон.
«Когда он делает заявления об Украине, верх берет политическая составляющая. Он один из тех, кто может потерять место в польском правительстве. Поэтому всячески пытается изменить ситуацию. Мы должны спокойно на это реагировать. Самое плохое решение сейчас – втянуться в исторические дебаты», - подчеркнул дипломат. По его словам, Киев должен обратить внимание на заявления польского министра, но не нужно делать какие-то глобальные выводы из этого.
«Есть одна всем известная страна, которая будет очень рада, если украинцы и поляки поссорятся. История неоднократно доказывала: когда мы с поляками вместе – одерживаем победу, когда врознь – обе страны терпят поражение от России. То есть с нашей стороны не должно быть жесткой реакции на заявления Ващиковского», - считает Огрызко.