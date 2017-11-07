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Политолог: график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю

Политолог: график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю
Уже несколько месяцев подряд лидер ВО «Батькивщина» Юлия Тимошенко довольно странно себе ведет, а именно – обходит своим вниманием или и вовсе отсутствует в очень важных пропагандистских ситуациях. Вчера Тимошенко засветилась на согласительном совете в Раде, наговорила кучу обвинений против Порошенко. После согласительного совета Тимошенко еще ненадолго выходила к журналистам, после чего снова исчезла. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет политический аналитик и блогер Тарас Черновил.

Он отмечает, что главное же шоу происходит сегодня, но сегодня вместо Тимошенко что-то очень невнятно и путано заявлял ее соратник Сергей Соболев. Слабо использовала фракция и возможности в обсуждении нескольких определяющих вопросов. Без Тимошенко у депутатов «Батькивщины» не было задора и блеска в глазах, а еще не умеют они каждую тему разворачивать на обвинения против президента, который сегодня основная и единственная мишень для Юлии Владимировны.

«У меня нет других объяснений, кроме того, что график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю. Об этом уже раньше много писал, поэтому повторяться не буду. Только напомню, что публичные лица, особенно топ-политики, которые заявляют о своих претензиях на получение власти в стране, должны, по сравнению с нами, иметь очень ограниченное право на личную конфиденциальность. Состояние здоровья не входит в число табуированных для сообщения тем», – подытожил политолог.
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