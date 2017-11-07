Романенко: наши мучения зря не прошли – посмотрите на Запад

Несмотря на то, что наша страна имеет огромное количество разнообразных ресурсов у нас преобладает население – мутант с перевернутой системой ценностей, не позволяющей оптимизировать социальную организацию и мобилизировать ее для модернизации. Как следствие, углубляющаяся архаизация, как следствие, деградация, как следствие, коллапс. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Юрий Романенко.
По его мнению, главная проблема в том, что ценности населения не позволяют сформировать консенсус по поводу адекватной стратегии модернизации и легитимизировать действия в рамках такой стратегии, При этом, поскольку элиты являются таким же мутантом, имеем бег по замкнутому кругу. Это и есть главный итог 100-летия революции 1917 года.
Юрий Романенко подчеркивает, самое смешное. что при этом революция 1917 года стала мощным стимулом для Запада, который создал государство общественного благосостояния и модернизировал свои институты до уровня, который и сегодня привлекает весь мир. Поэтому наши мучения даром не прошли – мы являемся вдохновляющим примером как не нужно жить, что не нужно делать и ценой гигантского самопожертвования и героизма служим всем только не себе.