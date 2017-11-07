Эксперт: как оказывается, в зоне комфорта у нас не только власть



В Украине почему-то бытует мнение, что что правящая элита находится в зоне комфорта, в отличие от всех остальных, которые бедствуют в стране. На самом деле это не так. Как ни странно, в зоне комфорта находится также значительная часть предпринимателей, ведь каждый хотя бы раз от нескольких бизнесменов слышал «не надо нам всяких реформ, мы уже как-то приспособились, хотя и трудно, но привычно, лучше просто не трогайте нас». Это распространенные словам бизнеса, которые говорят сами за себя – у нас все отлично, нам не интересны изменения в стране, есть хлеб, и масло, и туры за границу и особняки, а все остальное нас в стране «не колышет». Как



По его словам, в зоне комфорта находится также значительная часть обычных граждан, в том числе живущих в нищете. Ведь перекладывание ответственности на правящую элиту и снятие ответственности с себя является типичным признаком нахождения в зоне комфорта – это обмен материального комфорта на психологический. Материального комфорта нету, зато психологический комфорт налицо: «это они во всем виноваты, а я белый и пушистый, работаю себе, выпиваю по праздникам, а вот власть и соседи, которые лопатой деньги гребут, во всем виновны».



«Часто вспоминаю слова реформатора Грузии, либертарианского политика Кахи Бендукидзе: пока у вас не начнутся отключения электроэнергии, вы не опомнитесь и не начнете что-то делать», – резюмировал эксперт.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями В Украине почему-то бытует мнение, что что правящая элита находится в зоне комфорта, в отличие от всех остальных, которые бедствуют в стране. На самом деле это не так. Как ни странно, в зоне комфорта находится также значительная часть предпринимателей, ведь каждый хотя бы раз от нескольких бизнесменов слышал «не надо нам всяких реформ, мы уже как-то приспособились, хотя и трудно, но привычно, лучше просто не трогайте нас». Это распространенные словам бизнеса, которые говорят сами за себя – у нас все отлично, нам не интересны изменения в стране, есть хлеб, и масло, и туры за границу и особняки, а все остальное нас в стране «не колышет». Как передает replyua.net , об этом в своем блоге пишет соучредитель гражданской кампании «Новая страна» Валерий Пекар.По его словам, в зоне комфорта находится также значительная часть обычных граждан, в том числе живущих в нищете. Ведь перекладывание ответственности на правящую элиту и снятие ответственности с себя является типичным признаком нахождения в зоне комфорта – это обмен материального комфорта на психологический. Материального комфорта нету, зато психологический комфорт налицо: «это они во всем виноваты, а я белый и пушистый, работаю себе, выпиваю по праздникам, а вот власть и соседи, которые лопатой деньги гребут, во всем виновны».«Часто вспоминаю слова реформатора Грузии, либертарианского политика Кахи Бендукидзе: пока у вас не начнутся отключения электроэнергии, вы не опомнитесь и не начнете что-то делать», – резюмировал эксперт.