Волонтер: у Саакашвили есть программа построения рая в Украине за 70 дней

В Украине общество разделилось на два лагеря, в первую очередь, благодаря оппозиционерам. Теперь, значит, если ты не под знаменами «оппозиции», то ты – приспешник Порошенко, и враг всего украинского. Потому что Саакашвили сделал в Грузии отличную реформу, после которой, правда, его назад не пускают. Потому что он очень опытный и самый честный, и у него есть программа построения рая в Украине за 70 дней. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский военный волонтер и блогер Юрий Касьянов.
Он подчеркивает, что не каждый задумывается, что только программа эта – пустой популизм. Это даже не программа Саакашвили. Это программа работы Верховной Рады, придуманная Михеилом Саакашвили. Он не говорит, почему Рада должна его программу выполнить, законы, предложенные им принять, а президент все эти законы подписать. Это и неважно. Главное – есть свет в конце тоннеля, а сам тоннель отрыть – не царское дело.
«Был такой при царе Николае прогрессивный священник и профсоюзный деятель поп Гапон. Тот тоже просил и требовал для рабочих людей лучшей жизни. Маховик революции 1905 года запустил. Кончил плохо. Большевики сто лет назад не стали церемониться, повторять его ошибки, и просто взяли власть», – резюмировал Касьянов.