Блогер: за весь период правления реформаторов в Одессе никакого прорыва не произошло

Сегодня поутихли разговоры о том, что Саакашвили и его команды способны творить чудеса в Украине. Не раз многие эксперты обсуждали, как грузинские реформаторы «отреформировали» правоохранительную систему, где они имеют наибольший опыт и заслуги. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский блогер и общественный активист Карл Волох.
Он отмечает, что с приходом на пост руководителя облгосадминистрации Саакашвили добился назначения своего соратника Лордкипанидзе начальником Нацполиции в области, а затем и Сакварелидзе – областным прокурором. Казалось, преступность сейчас будет задавлена на корню, но за весь период правления реформаторов никакого прорыва не произошло. Для сравнения важно взять во внимание, что с того момента, когда областную полицию возглавил Дмитрий Головин – не член команды влиятельнейшего из губернаторов и не соратник областного прокурора – количество преступлений уменьшилось на десятки процентов, а раскрываемость выросла в два с лишним раза и превысила треть от общего числа.
Карл Волох подчеркивает, что это – объективная ситуация и реальная работа полицейских, а не митинговый треп и она показывает, насколько же слабо опыт грузинских реформ применим у нас. «Оснований предполагать, что результат достигнут за счет манипуляции с цифрами, у меня нет. Интересовался специально», – подытожил блогер.