валюта
СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Блогер: за весь период правления реформаторов в Одессе никакого прорыва не произошло

Блогер: за весь период правления реформаторов в Одессе никакого прорыва не произошло
Сегодня поутихли разговоры о том, что Саакашвили и его команды способны творить чудеса в Украине. Не раз многие эксперты обсуждали, как грузинские реформаторы «отреформировали» правоохранительную систему, где они имеют наибольший опыт и заслуги. Как передает replyua.net, об этом в эфире одного из телеканалов отметил украинский блогер и общественный активист Карл Волох.

Он отмечает, что с приходом на пост руководителя облгосадминистрации Саакашвили добился назначения своего соратника Лордкипанидзе начальником Нацполиции в области, а затем и Сакварелидзе – областным прокурором. Казалось, преступность сейчас будет задавлена на корню, но за весь период правления реформаторов никакого прорыва не произошло. Для сравнения важно взять во внимание, что с того момента, когда областную полицию возглавил Дмитрий Головин – не член команды влиятельнейшего из губернаторов и не соратник областного прокурора – количество преступлений уменьшилось на десятки процентов, а раскрываемость выросла в два с лишним раза и превысила треть от общего числа.

Карл Волох подчеркивает, что это – объективная ситуация и реальная работа полицейских, а не митинговый треп и она показывает, насколько же слабо опыт грузинских реформ применим у нас. «Оснований предполагать, что результат достигнут за счет манипуляции с цифрами, у меня нет. Интересовался специально», – подытожил блогер.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Пономарь: «Это произошло наперекор всем не верящим»

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
06 ноя 2017
8156

Айдер Муждабаєв: нехай це слугує уроком для всіх, хто спробує зробити таке наступного разу

Як зазначає журналіст Айдер Муждабаєв, є речі, які у цивілізованому суспільстві недопустимі і завжди будуть викликати відторгнення у мислячих людей, - про це інформує видання replyua.net з посиланням

Последние новости

Саакашвили о плане на вечер: реальная смена власти Украины на всех уровнях

Убийство Окуевой: найден автомат с ДНК киллера, - Геращенко

Политолог: график Тимошенко подчиняется не политическому, а медицинском календарю

Фемида отпустила на свободу лидера антимайдана в Харькове

В США проводят испытание беспилотного вертолета

Шуфрича вызвали на допрос в ГПУ

Депутаты ВР поддержали отмену налогообложения отечественного кинематографа

Лавров обвинил США во влиянии на военную реформу в Украине

Эксперт: на этот раз Путин все же принял «предложение от которого невозможно отказаться»

Вятрович назвал шантажом возможный запрет въезда в Польшу

Членство Украины в НАТО: Столтенберг выступил с утешительным прогнозом

Финансист: НБУ поднял ставку не потому, что сейчас растут цены на товары, а потому что повысились ожидания инфляции в будущем

Романенко: наши мучения зря не прошли – посмотрите на Запад

Эксперт: как оказывается, в зоне комфорта у нас не только власть

Климкин прокомментировал представленный в ЕС «план Маршалла для Украины»

В Крыму растет количество политических узников Кремля

Волонтер: у Саакашвили есть программа построения рая в Украине за 70 дней

Российский суд оставил под стражей украинца Павла Гриба

Каждый год в Украине прекращается работа около сотни предприятий – Минэкономразвития

Из-за публикации в журнале провокации о Крыме во Франции разгорается дипскандал

 Новости за день