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Блогер: люди ждут повышения уровня жизни, а не графиков и диаграмм, независимо от того хороший человек или плохой

Блогер: люди ждут повышения уровня жизни, а не графиков и диаграмм, независимо от того хороший человек или плохой
Советник министра МВД Зорян Шкиряк – далеко не худший представитель власти, возможно немного балабол, жизнелюб, близок к народу. В общем, не главный злодей, это точно. Однако же, получил по лицу, но – незаслуженно. Как передает replyua.net, такие мысли в своем блоге озвучил украинский блогер Сергей Марченко.

По его словам, тем не менее, вся проблема не в Шкиряке. Сейчас во власти есть много хороших людей. Много неплохих. Не так, чтобы вот все вообще, но их стало гораздо больше, чем 4 года назад и это ощутимо. Так вот, когда эти хорошие люди во власти, внезапно станут получать по лицу, не стоит удивляться, потому что хороший человек – не профессия. Люди ждут повышения уровня жизни, а не графиков и диаграмм, как где-то что-то улучшается и людям все равно, какую позицию ты занимаешь во власти: либерал ты, реформатор или завхоз и воруешь туалетную бумагу.

Напомним, под зданием Высшего специализированного суда Киева, где проходило заседание по делу пограничника Колмогорова, толпа из около сотни человек окружила советника главы МВД Зоряна Шкиряка, после чего началась потасовка.
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