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Дмитрий Гнап придумал, как заработать на «офшорах Порошенко»

Дмитрий Гнап придумал, как заработать на «офшорах Порошенко»
На одном из государственных каналов вышел сюжет Дмитрия Гнапа про «офшоры Порошенко». Этот сюжет является обычной проплаченной атакой на проукраинского президента. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Мирослав Олешко.

По его словам, важно помнить, что Гнап – бывший помощник погибшего брата Александра Клименка, который сейчас прячется в Москве. Сюжет Гнапа и Анны Бабинец публикует у себя Сергей Лещенко, купивший квартиру за неизвестные средства и оплативший ее в российском банке, имея там счет. «Противно видеть, как вместе с российской агентурой на этот вброс против Главнокомандующего ведутся люди, которые считают себя патриотами Украины. Это все наглядный пример того, о чем писал вчера блогер Пономарь, написав пост про «зрадофилов», которые ведутся на пропаганду российской агентуры», – написал Олешко.

Он напоминает, что корпорация «Рошен» оплатила 1,5 млрд грн налогов, пожертвовала более 10 млн грн на помощь воинам АТО. Фуры корпорации в 2014 году были задействованы в доставке всего необходимого на фронт. В отличие от настоящих олигархов, которые выводили миллиарды гривен из Украины и которые спонсируют выше упомянутых людей, компания «Рошен» не использовала открытый оффшор для бизнеса, не проводя там финансовых операций. Так же эти же люди с еще одной журналисткой, которая считает себя патриоткой и поздравляет с Днем рождения Тягнибока, забыв, что ее кумир сотрудничал со Столяровой и советником Медведчука, и Левочкина Игорем Шуваловым, разгоняет манипуляционные посты про бронемашину «Тритон». Мирослав Олешко отмечает, что эти люди нагло врут, потому что они сравнивают низкую цену боевого дистанционного модуля с более высокой ценой боевого самоходного бронированного транспортного средства «Тритон» с вооружением, в который интегрировано большое количество дорогостоящего оборудования.
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