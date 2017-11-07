Блогер: «Новая проплаченная атака на украинского президента»

Мирослав Олешко, известный украинский блогер, на своей странице в Фейсбуке прокомментировал сюжет Гнапа об «офшорах Порошенко», отметив, что сюжет является самой обычной проплаченной атакой на президента Украины, информирует replyua.net.
«Для наглядности: Гнап - бывший помощник погибшего брата Александра Клименко, который сейчас прячется в Москве. Сюжет Гнапа и Анны Бабинец публикует у себя Сергей Лещенко, купивший квартиру за неизвестные средства и оплативший ее в российском банке, имея там счёт. Про родственников сепаратистов Сергея и так уже все знают. Пост Лещенко лайкает советник Януковича - Андрей Портнов. Сюжет Гнапа также у себя на канале публикует Шарий - человек, который работает на Кремль», - пишет Олешко.
Блогер отметил, что ему было противно смотреть на то, что на такой вброс отреагировали не только представители российской агентуры, но и «хомячки», считающие себя украинскими патриотами. По словам Олешко, мы наблюдаем наглядный пример того, как зрадофилы повелись на российскую пропаганду. Блогер напомнил, что компания Рошен пожертвовала миллионы на фронт и бойцам АТО, заплатила полтора миллиарда налогов.