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Дипломат: «Дело Колмогорова – это приговор главнокомандующему и всей системе»

Дипломат: «Дело Колмогорова – это приговор главнокомандующему и всей системе»
Возле здания суда, где рассматривалось дело Колмогорова, настроения совсем не радостные, и их даже можно считать судом над украинской властью. Как сообщает replyua.net, об этом на своей странице в Фейсбуке написал дипломат Богдан Яременко.

«Поскольку особой коммуникации с залом заседания не было, то и без того невеселые настроения (говорят, что кому-то из нардепов перед началом заседания просто пообещали набить морду, если Колмогорова не освободят) начали закипать», - пишет дипломат. По его словам, еще эмоции не утихли, как под руку попался Зорян Шкиряк. «И я вам так скажу, когда или если в стране начнут линчевать, правоохранители будут пытаться охранять общественный порядок во время этих акций. Дело Колмогорова – приговор системе, приговор верховному главнокомандующему, который боится объявить военное положение и подставляет под уголовные статьи десятки тысяч военнослужащих», - отмечает Яременко.

По его мнению, это еще один из элементов гибридной войны России против Украины, ведь РФ надо, чтобы украинские бойцы встали перед выбором – получить 13 лет тюрьмы и выстрел за выполнение обязанностей, или 3 года тюрьмы за невыполнение приказа.
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