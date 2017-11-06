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Блогер: об этом броневике мечтают пограничники и плетут интриги те, кто называют себя антикоррупционерами

Блогер: об этом броневике мечтают пограничники и плетут интриги те, кто называют себя антикоррупционерами
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко на своей странице в Facebook поделился своими впечатлениями от брифинга Госпогранслужбы по поводу комплекса визуально-технического наблюдения на базе броневика «Тритон», который завод Порошенко будто бы продает по завышенной цене.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что комплекс – это масса электронного оборудования на базе бронемашины «Тритон». В комплекс входят: комплекс разведки и радиоэлектронной борьбы «Джеб», система передачи информации, боевой модуль, управляемый дистанционно, собственно броневик «Тритон». Как пишет блогер, на автомобиле можно приехать в любую точку границы или фронта, замаскировать его, поднять штанги с антеннами и обследовать нужный район. Если вы вдруг видите врага на расстоянии до 1,5 километра – вы достаете боевой модуль с 12,7мм пулеметом, из которого можно его с легкостью поразить. Если вы увидели что-то, что надо немедленно передать куда надо – у вас шикарная передающая система. Уже существует Центр управления службой, который позволяет, чтобы все увиденное с помощью «Тритон» на границе видели в Киеве. Если вдруг противник увидел вас, и вас обстреливают – не беда, потому что, поставив машину, сами вы берете планшет, уходите до 200 м от машины и с расстояния играете в «Doom-2» - следите, находите, и стреляете. Если же вы все-таки внутри машины – тоже не беда, машина бронированная, пули и осколки выдержит. Если даже вы на мину наехали – встряхнет, но выживете. Бронепол – 20 мм и отремонтировать после такого – не проблема. Броневик сделан на шасси от БТР – снимаете детали из подбитого российского БТРа и укрепляете обороноспособность страны. Экипаж – до 7 человек. В автономном режиме комплекс работает до 10 суток. Расход топлива – 15 л на 100 км. В некоторых джипах столько же. Подобные комплексы израильского и немецкого производства ГНСУ использовала и раньше – на базе обычного микроавтобуса. Несколько машин в АТО уже потеряли.

Блогер подчеркивает, четыре комплекса на базе «Тритона» уже год работают в Харьковском пограничном отряде, и пограничники на них не нарадуются. Пограничники хотят закупить еще 60. Завод поставить готов – к несчастью всем конкурентам. «Я увидел один единственный недостаток у этой машины – ее разработал и производит завод, принадлежащий Петру Порошенко. О деталях «зрады», разогнанной НАБУ уже много написано. Перепутать цену боевого модуля броневика с ценой полного авто с комплексом – это надо сильно блеснуть умом и сообразительностью», – резюмировал Дмитрий Вовнянко.
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