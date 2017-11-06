Блогер: история ни чему не учит – спустя 100 лет после «большого октября» мы снова слышим громкие лозунги «отнять и поделить»

Как передает replyua.net, накануне 100-летнего юбилея «великого октября» известный украинский блогер и журналист Павло Правый провел несколько исторических параллелей, вспомнив Российскую империю, осенью 1917 года. Как пишет блогер, страна тогда была более 3 лет в войне. Фронт замер и не движется. Злые солдаты-окопники, которых засыпано листовками о преступной власти, не хотят победы. Всему виной, оказывается, не внешний враг, а буржуи, которые наживаются на войне: поставках оружия, хлеба и тушенки. Царя давно нет, но страной ходят упорные слухи, что виновата прогнившая царская власть, там засела группа немецких шпионов-генералов, которая сплотилась вокруг немки-императрицы, выдает германскому генштабу планы войны.
По словам блогера, осенью 2017 царя нет, есть Временное правительство, но газеты пишут, что в правительстве сидят «барыги», то есть буржуи, которые остались от царской власти – купец Гучков, владелец сахарных заводов Терещенко. Активную агитацию против Временного правительства ведет коалиция большевиков, эсеров и анархистов, которые рвутся к власти. В апреле 1917 года их специальным поездом доставили в Россию из Германии, снабдив более чем 10 миллионами марок золотом на пропаганду. Часть средств большевиками летом 1917 года потрачено на отряды боевиков, официально – для охраны вождей и мирных демонстраций. По состоянию на осень 1917 пресса большевиков, эсеров и анархистов систематически вкидавала призывы к свержению действующей власти как преступной и предательской, обещая создания нового правительства по результатам решений Учредительного собрания, должны были собраться после досрочных выборов. Главный лозунг большевиков и анархистов – «грабь награбленное», «фабрики – рабочим» и «уничтожение буржуазии как класса». Только в результате государственного переворота коалиция большевиков-эсеров-анархистов получила власть – Учредительное собрание было разогнано и в стране объявлена «диктатура пролетариата».
Павло Правый отмечает, что пролетариат получил свое – рабский труд на заводах, концлагеря, бесконечные войны, колхозы за трудодни, коммуналку и «хрущевку», как мечту всей жизни. И вот, спустя 100 лет после «большого октября» мы снова слышим громкие лозунги «отнять и поделить». Сейчас кто-то во Львове, Житомире, Одессе, Виннице, Киеве снова поднимается на борьбу. Только вот беда в том, что дворцов, соболиных шуб и крутых машин мало, а желающих «отнять и поделить» - много. И на выходе – только одна перспектива: концлагеря ГУЛАГа и колхозы. Это называется «историческая закономерность».