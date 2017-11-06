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Блогер объяснил, почему, на самом деле, никаких «оффшорных схем Порошенко» не существует

Блогер объяснил, почему, на самом деле, никаких «оффшорных схем Порошенко» не существует
В Украине есть несколько способов как отстраниться от бизнеса в рамках украинского законодательства. Можно поручить определенному лицу управлять бизнесом, но в таком случае бизнес останется бизнесом человека, который изначально им владел, а не бизнесом того лица и человек всегда может отменить то поручение и забрать бизнес обратно. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

Еще есть способ – передать свой бизнес в управление специализированной компании. В таком случае, человеку не придется тратить время на ввод представителей компании в положение дел. В таких компаний должны быть ресурсы, которые оценивают бизнес, процессы, но компания может расторгнуть договор с продавцом бизнеса и максимум, что человек сможет сделать – это отсудить какие-то штрафы в суде. В конце концов, человек тоже может расторгнуть договор с компанией. То есть, это не надежный способ отстраниться от бизнеса. Можно также продать предприятия кому-то другому. Будто временно, а потом обратно купить, но в украинском законодательстве нет понятия «временная продажа и покупка назад». Продав предприятия, человек теряет собственность над ними, и никто ничего ему больше не может гарантировать. То есть легальных и 100% способов отстранения от бизнеса в рамках украинского законодательства нет. Зато в законодательстве других стран этот способ реализован и хорошо работает через понятие «доверительная собственность» или «траст».

Блогер отмечает, что таким образом, для передачи предприятий «Рошен» в доверительную собственность трастовой компании, то есть отстраниться от бизнеса, Порошенко вынужден открывать компании с иностранной регистрацией, там, где возможно реализовать право доверительной собственности. Более того, он делает это по рекомендациям трастовой компании, в собственность которой переходят все эти компании. То есть, именно трастовая компания определяет архитектуру бизнеса, который принимает в управление. Если бы «расследователи» «оффшорных схем Порошенко» были грамотными и немножко адекватными, то «расследования» бы вообще не должно быть. Потому расследовать действия то, что не принадлежит Порошенко и фантазировать, домысливать – это просто «заказуха». На самом деле нет никаких «схем Порошенко» после передачи бизнеса в траст. Это не его бизнес уже, по закону уже не его бизнес. Блогер подчеркивает, самое смешное и самое печальное, что все эти «расследования», распространяют лица, которые за свои расследования получают вполне-таки зарплаты европейских профессионалов, претендующих на роль расследователей, антикоррупционеров. В то же время, не зная даже элементарных основ теории управления и теории собственности.
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