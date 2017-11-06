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СпецтемаДонік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

Политолог: отмена Поставновления «Оппоблока» и «Батькивщины» даст возможность стартовать медреформе

Политолог: отмена Поставновления «Оппоблока» и «Батькивщины» даст возможность стартовать медреформе
Парламентская неделя обещает быть интересной, но поскольку основная активность будет происходить в парламенте, а не на улице, то можно ожидать принятия важных законов нардепами. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог Виктор Таран.

По его словам, как плюс, можно ожидать, что парламент на этой неделе рассмотрит Кабминовский законопроект «О приватизации государственного имущества», которым внедряются механизмы ускорения и упрощения процедур продажи госпредприятий и формируется прозрачная среда для привлечения инвестиций. Еще одним плюсом станет голосование за отмену Постановления, которое зарегистрировал «Оппозиционный блок» и «Батькивщина» об отмене медицинской реформы. Ее отмена позволит наконец-то президенту подписать закон и дать старт одной из самых важных реформ в Украине.

Минусы повестки дня этой парламентской недели – не включено Постановление об отзыве зарегистрированных ранее законопроектов об «антикоррупционном суде». «Хочется верить, что этот вопрос процедурно решат на сегодняшнем согласительном совете», – резюмировал Виктор Таран.
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Горячая тема: Донік: вже завтра-післязавтра у європейських ЗМІ з’являться розгромні статті, а на вулицях Києва – незадоволені протестувальники. Збіг?

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