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Эксперт: «Пока Украина не начнет выполнять Минские договоренности, транш от МВФ она не получит»

Эксперт: «Пока Украина не начнет выполнять Минские договоренности, транш от МВФ она не получит»
Международный валютный фонд предоставит Украине новый транш лишь в том случае, если она выполнит все требования, а одним из главных требований МВФ остается выполнение Минских договоренностей.

Как сообщает replyua.net со ссылкой на телеканал NewsOne, такое мнение высказал Александр Охрименко, известный экономист. «Как только украинская власть выполнит Минские соглашения, я уверен, что на все остальные требования МВФ скажут: «Ну, все хорошо. Деньги дадим», - считает Охрименко. По его словам, кредит от МВФ будет для Украины как рычаг, с помощью которого можно будет требовать не срывать соглашения с США и Россией.

«Если все пройдет хорошо, деньги будут. Причем, закроют глаза и на земельную реформу, и на тарифы - на все. Не выполнят - денег не будет, даже если мы все выполним», - добавил экономист. Напомним, что в текущем году МВФ предоставлял Украине транш только один раз – в апреле. В Минфине ранее заверили, что до конца 2017 года Украина должна получить один или даже два транша.
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