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СпецтемаКуприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Блогер: после этого заявления Саакашвили оправдывать ложь своего кумира – не просто стыдно, это презрительно

Блогер: после этого заявления Саакашвили оправдывать ложь своего кумира – не просто стыдно, это презрительно
Вполне понятно, когда сторонники Саакашвили не уважают своих оппонентов. Это неприятно, но понятно – «революция» 17 октября бездарно слита в унитаз, появившийся после прорыва границы, рейтинг «лидера оппозиции» падает, Петр Порошенко не сбежал в дамском платье, а, потирая ладошки, наблюдает, как 50 человек в палатках делают из потенциально мощного протестного движения клоунаду. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Сергей Марченко.

Он отмечает, что после такого крушения всех надежд, остается только обида и злость, ведь тут не до сантиментов. «Себя-то сторонники Саакашвили хоть немножко уважают? Они «проглотили» рассказы о квартире от мамы Лещенко, дорогие вещи и платья от брата Залищук, а теперь ни один мускул не дрогнул на ваших мужественных лицах, когда Саакашвили заявил, что его финансирует бабушка», – написал Марченко.

По его словам, людям пора открыть глаза, обмануться сладким лжецом не зазорно – со всеми бывает, да и технологии у них на уровне, но постоянно находить оправдание все новой и новой лжи своего кумира – это не просто стыдно, это презрительно.
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