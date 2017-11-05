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Журналист: «Тимошенко вполне может стать президентом Колумбии»

Журналист: «Тимошенко вполне может стать президентом Колумбии»
Иван Яковина, корреспондент Нового времени, в своем блоге прокомментировал самые последние новости, отметив, что Юлия Тимошенко, лидер Батькивщины, вполне может стать президентом Колумбии, информирует replyua.net.

По словам журналиста, бывший лидер колумбийских партизан на днях порадовал своих сограждан намерением управлять страной. «Настоящее его имя, кстати, Родриго Лондоньо, но так его практически никто не называет – только Тимошенко. В Колумбии этот замечательный человек прославился десятками терактов, похищениями людей и тому подобными «подвигами», - пишет Яковина.

По словам корреспондента, в Колумбии лидера уже простили, но лишь для того, чтобы в стране установился мир, и этот мир стал возможным лишь благодаря усилиям дипломатов и посредников после того, как гражданская война длилась почти полвека. Яковина при этом напомнил, что президентские выборы в Колумбии пройдут совсем скоро – уже в следующем году.
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