Блогер о пенсиях: уровняловки больше не будет и спецпенсий тоже

Размер пенсии зависит от количества средств, которую сняли с ваших легальных доходов в течение жизни. Конечно, если стаж больше, то и сумма соответственно больше, но, если вы были свободным художником на договоре, колхозником или учителем на мизерной зарплате, то даже 60 лет стажа не принесут значительную сумму и пенсия будет маленькой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог и журналист Виктор Уколов.
По его словам, его блог – это, своего рода, предупреждение для всевозможных нынешних ФЛП и СПД – упрощенцев. Эти люди могут скрывать доходы и не платить ЕСВ с полной суммы доходов и дальше, но потом пусть не жалуются, что пенсия у них маленькая.
«Мир не справедлив – он рационален. Какие вы средства платили в Пенсионный фонд, такие он вам их и возвращать будет. Иначе не бывает. Спецпенсии, кстати, ликвидировали, тоже самое касается и депутатских, и пенсий за всевозможные звания заслуженных», – отметил Уколов. Он добавляет, поэтому сегодня кто-то радуется повышению пенсии вдвое, а кто-то сожалеет за надбавку в 100 гривен, это придется принять, потому что уровняловки больше не будет.