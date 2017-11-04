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Блогер о пенсиях: уровняловки больше не будет и спецпенсий тоже

Блогер о пенсиях: уровняловки больше не будет и спецпенсий тоже
Размер пенсии зависит от количества средств, которую сняли с ваших легальных доходов в течение жизни. Конечно, если стаж больше, то и сумма соответственно больше, но, если вы были свободным художником на договоре, колхозником или учителем на мизерной зарплате, то даже 60 лет стажа не принесут значительную сумму и пенсия будет маленькой. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политолог и журналист Виктор Уколов.

По его словам, его блог – это, своего рода, предупреждение для всевозможных нынешних ФЛП и СПД – упрощенцев. Эти люди могут скрывать доходы и не платить ЕСВ с полной суммы доходов и дальше, но потом пусть не жалуются, что пенсия у них маленькая.

«Мир не справедлив – он рационален. Какие вы средства платили в Пенсионный фонд, такие он вам их и возвращать будет. Иначе не бывает. Спецпенсии, кстати, ликвидировали, тоже самое касается и депутатских, и пенсий за всевозможные звания заслуженных», – отметил Уколов. Он добавляет, поэтому сегодня кто-то радуется повышению пенсии вдвое, а кто-то сожалеет за надбавку в 100 гривен, это придется принять, потому что уровняловки больше не будет.
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