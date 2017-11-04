Блогер: самое важное – это то, что ни один антикоррупционер ни разу даже не усомнился во вранье Саакашвили



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По словам Карла Волоха, сейчас вот «это позорище с бабушкой и прочим инфантилизмом-жиголоизмом» почему-то не вызывает ни у кого из штатных антикоррупционеров, еврооптимистов ни капельки отвращения. Ни один из тех, кто называет себя борцом с коррупцией в Украине, не усомнился ни разу в сказанном Саакашвили. «Может быть там не осталось ни одного человека сколько-нибудь искренне верящего в лозунги, которые они провозглашают, а только лишь бизнесмены от антикоррупции?», – задается вопросом Карл Волох.



Он отмечает, отсюда возникает выходящий вопрос, тогда, чем эти антикоррупционеры лучше тех, кого разоблачают – только лишь тем, что не имели пока возможности красть столько же, сколько люди с полномочиями, но наверстают это немедленно, как только придут к власти.

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Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями Как передает replyua.net , известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что он уже неоднократно говорил, что человек, превративший разоблачения коррупционеров и коррупции в свой общественно- политический образ, но при этом откровенно ведущий образ жизни, на порядки превышающий его официальные доходы –это не самый лучший вариант для Украины. По словам блогера, тогда украинцы не задумывались над тем, что такой человек уже появился.По словам Карла Волоха, сейчас вот «это позорище с бабушкой и прочим инфантилизмом-жиголоизмом» почему-то не вызывает ни у кого из штатных антикоррупционеров, еврооптимистов ни капельки отвращения. Ни один из тех, кто называет себя борцом с коррупцией в Украине, не усомнился ни разу в сказанном Саакашвили. «Может быть там не осталось ни одного человека сколько-нибудь искренне верящего в лозунги, которые они провозглашают, а только лишь бизнесмены от антикоррупции?», – задается вопросом Карл Волох.Он отмечает, отсюда возникает выходящий вопрос, тогда, чем эти антикоррупционеры лучше тех, кого разоблачают – только лишь тем, что не имели пока возможности красть столько же, сколько люди с полномочиями, но наверстают это немедленно, как только придут к власти.