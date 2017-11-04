валюта
СпецтемаПономар: увага! Дуже важлива новина!

Блогер: самое важное – это то, что ни один антикоррупционер ни разу даже не усомнился во вранье Саакашвили

Блогер: самое важное – это то, что ни один антикоррупционер ни разу даже не усомнился во вранье Саакашвили
Как передает replyua.net, известный украинский блогер и общественный активист Карл Волох в своем блоге пишет о том, что он уже неоднократно говорил, что человек, превративший разоблачения коррупционеров и коррупции в свой общественно-политический образ, но при этом откровенно ведущий образ жизни, на порядки превышающий его официальные доходы –это не самый лучший вариант для Украины. По словам блогера, тогда украинцы не задумывались над тем, что такой человек уже появился.

По словам Карла Волоха, сейчас вот «это позорище с бабушкой и прочим инфантилизмом-жиголоизмом» почему-то не вызывает ни у кого из штатных антикоррупционеров, еврооптимистов ни капельки отвращения. Ни один из тех, кто называет себя борцом с коррупцией в Украине, не усомнился ни разу в сказанном Саакашвили. «Может быть там не осталось ни одного человека сколько-нибудь искренне верящего в лозунги, которые они провозглашают, а только лишь бизнесмены от антикоррупции?», – задается вопросом Карл Волох.

Он отмечает, отсюда возникает выходящий вопрос, тогда, чем эти антикоррупционеры лучше тех, кого разоблачают – только лишь тем, что не имели пока возможности красть столько же, сколько люди с полномочиями, но наверстают это немедленно, как только придут к власти.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
6003

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

04 ноя 2017
5582

Друзенко: «Российские ракеты и самолеты Украина не остановит американскими «Джавелинами»

В случае предоставления Соединенными Штатами летального оружия ситуация на востоке Украины кардинально не изменится, и российские самолеты не идут ни в какое сравнение с американскими «Джавелинами».

Последние новости

ONUKA отказалась выступать на одной сцене с россиянами только после давления общественности?

Блогер: самое важное – это то, что ни один антикоррупционер ни разу даже не усомнился во вранье Саакашвили

Куприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

Сегодня украинец в мировом финале брейк-дансинга защити честь страны

Политолог: Саакашвили дошло, что пора собирать палатки, но вот тот контингент, который он собрал, с этим не согласен

Волонтер: пока непонятно, зачем НАБУ спортивные костюмы в стразах Сваровски

США можуть надати Україні 47 мільйонів доларів для придбання летальної зброї – ЗМІ

Перш за все – виведення військ: російський політик розповів про складнощі майбутньої деокупації Криму

Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт

Стали відомі нові деталі смертельного ДТП у Києві

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу

Кличко дал указания масштабной проверки всех киевских перевозчиков

Смертельное ДТП в Киеве

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Торговая миссия Канады собралась в Украину, - Микольская

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

 Новости за день