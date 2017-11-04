Куприю и Соболеву пришлось опускать глаза в пол после ответа Саакашвили, – блогер

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Лидер «Движения новых сил» Михеил Саакашвили, сидя в палатке под Верховной Радой, наверное, даже предположить не могу, чем для него обернется прямой эфире на телеканале, где он не так давно был ведущим. Журналистка телеканала ЗИК Наталья Влащенко задала Саакашвили в прямом эфире вполне нормальный вопрос: «за какие средства вы оплачиваешь огромную квартиру в 258 кв.м., работу двух охранников, повара, гувернантки, пресс секретаря и других помощников»?Михеил Саакашвили отказался отвечать на этот вопрос, заявив, что в студии сидят воры – полсотни украинцев зрителей и тысячи возле экранов. Самое интересное в тот же момент смешное, так же он назвал ворами своих соратников – Соболева, Куприя, Деревянка, которые так же сидели в студии и опускали глаза в пол при ответе их лидера.Как пишет на своей странице в Facebook блогер Мирослав Олешко, задавать нужно только правильные вопросы, как было в Грузии, иначе Саакашвили легко закрывать подобные независимые СМИ. «Этот турист-барыга еще имеет совесть возмущаться на Порошенко, который платит миллиарды налогов, указывает полностью свою декларацию, не скрывая своих доходов», – резюмировал Олешко.