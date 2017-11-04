Волонтер: пока непонятно, зачем НАБУ спортивные костюмы в стразах Сваровски

Как передает replyua.net, детективам НАБУ закупили спортивные костюмы у Владимира Литвина, который проходит по делу Александра Авакова по закупке рюкзаков в 2014-2015 годах. Об этом свидетельствуют данные публичных закупок Prozorro.
Комментируя информацию, известный украинский волонтер Наталья Юсупова отметила, интересная ситуация получается – НАБУ закупает спортивные костюмы по огромной цене – 4870 грн и тут вопрос – интересно для кого? Возможно крепкие парни готовили спецоперацию и им необходимо было выглядеть прилично, вот только количество смущает – 42 комплекта. При этом вся страна возмущается «самым важным» делом в стране о закупке рюкзаков.
«У меня вопрос к тем, кто еще два дня назад истерил, что всех причастных надо немедленно посадить, а зачем НАБУ спортивные костюмы по такой цене и для чего они вообще, на сумму более 200 тысяч гривен! Я как человек, довольно часто покупающий спортивную одежду, могу точно сказать, что за эти деньги можно купить два дорогих спортивных костюма, а, если в стоковом брать, то и три», – резюмировала Наталья Юсупова.