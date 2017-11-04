Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Сетью снова начала распространяться известная пластинка «а вот, если бы было военное положение, а не АТО – пограничника Колмогорова не осудили бы…». При этом тот, кто распространяет осознано не договаривает, что, если бы было военное положение, а не АТО, Колмогоров уже сидел бы за решеткой как мышь за печью, а волонтеров и активистов, которые подняли из-за его дела крик, сейчас судили бы как провокаторов, которые сеют панику и антигосударственную пропаганду. А после войны всех их реабилитировали бы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Дмитрий Вовнянко.
Он добавляет, что, если бы было военное положение, то также большинство из украинцев все это даже не узнали бы, так же как британцы до самого конца войны не догадывались о реальных масштабах Дюнкерка, победе Роммеля, катастрофе конвоя PQ-17, и тому подобное.
Дмитрий Вовнянко отмечает, что военное положение первым бы делом решило главную проблему Украины – закрыло бы рты всем тем, кто сегодня и с поводом и без повода рассказывает о «зраде». Все это делалось бы для того, чтобы дела типа дела Колмогорова становились известны обществу, и чтобы ошибки исправлялись не после войны.