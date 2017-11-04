валюта
СпецтемаПономар: увага! Дуже важлива новина!

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»
Сетью снова начала распространяться известная пластинка «а вот, если бы было военное положение, а не АТО – пограничника Колмогорова не осудили бы…». При этом тот, кто распространяет осознано не договаривает, что, если бы было военное положение, а не АТО, Колмогоров уже сидел бы за решеткой как мышь за печью, а волонтеров и активистов, которые подняли из-за его дела крик, сейчас судили бы как провокаторов, которые сеют панику и антигосударственную пропаганду. А после войны всех их реабилитировали бы. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский журналист Дмитрий Вовнянко.

Он добавляет, что, если бы было военное положение, то также большинство из украинцев все это даже не узнали бы, так же как британцы до самого конца войны не догадывались о реальных масштабах Дюнкерка, победе Роммеля, катастрофе конвоя PQ-17, и тому подобное.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что военное положение первым бы делом решило главную проблему Украины – закрыло бы рты всем тем, кто сегодня и с поводом и без повода рассказывает о «зраде». Все это делалось бы для того, чтобы дела типа дела Колмогорова становились известны обществу, и чтобы ошибки исправлялись не после войны.
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Горячая тема: Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

Срочно: Блогер: вітаю росіян, Путін догрався з ядерними випробуваннями
Важное за сутки
03 ноя 2017
5332

Кримський Бандерівець: якщо ще вчора я сумнівався чи це випадковість, чи цілеспрямована робота ФСБ, то зараз всі сумніви відпали

За словами Кримського Бандерівця окупанти вирішили у черговий раз «закрутити гайки» на півострові – про це інформує видання replyua.net з посиланням на допис, опублікований оглядачем у соціальній

04 ноя 2017
4780

Друзенко: «Российские ракеты и самолеты Украина не остановит американскими «Джавелинами»

В случае предоставления Соединенными Штатами летального оружия ситуация на востоке Украины кардинально не изменится, и российские самолеты не идут ни в какое сравнение с американскими «Джавелинами».

03 ноя 2017
4410

Піонтковський: у Кремлі починають розуміти, що зберегти одночасно Путіна, Крим і трильйон неможливо

На думку політичного оглядача Андрія Піонтковського, напруженість у Кремлі наростає з кожним днем все сильніше, і передбачити чим закінчиться ця «битва бульдогів під килимом» неможливо, - про це

Последние новости

Волонтер: пока непонятно, зачем НАБУ спортивные костюмы в стразах Сваровски

США можуть надати Україні 47 мільйонів доларів для придбання летальної зброї – ЗМІ

Перш за все – виведення військ: російський політик розповів про складнощі майбутньої деокупації Криму

Украинское правительство нарушило свои обязательства перед МВФ и не подняло тарифы осенью, – эксперт

Стали відомі нові деталі смертельного ДТП у Києві

Незаконний перетин українського кордону: Саакашвілі сплатив штраф

У Вашингтоні зробили Києву важливу пропозицію щодо Донбасу

Кличко дал указания масштабной проверки всех киевских перевозчиков

Смертельное ДТП в Киеве

Блогер: при военном положении первым делом закрыть рты пришлось бв любителям «зрады»

Торговая миссия Канады собралась в Украину, - Микольская

Политолог: «Собчак дали указание сделать заявление о Крыме»

В британской королевской семье родится двойня

Пенсии «детям войны»: Розенко заявил, что такой категории не существует

Дипломат: как ни прискорбно, но заявление Польши добром не закончится

Журналист назвал дату, когда Путин объявит о выдвижении

Известной теннисистке предъявлены обвинения в мошенничестве

В Кабмине рассказали о «конкретных очертаниях» «плана Маршалла для Украины»

Ответ России на санкции Канады: Москва заявила о запрете въезда в страну «канадцам-русофобам»

Володимир Фесенко: тиск на Путіна з боку Заходу поступово відіб’є бажання витрачати останні гроші на Донбасі

 Новости за день