Политолог: в Польше забыли, что их границы больше им не принадлежат

Недавние заявления МИД Польши о запрете части украинцам въезда в Польшу вполне могут быть взаимосвязаны с легализацией медицинской марихуаны в Польше. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский политический эксперт Тарас Черновил. По его словам, первое, что хочется спросить у поляков, неужели кто-то из них где-то видел на наших улицах или во время каких-угодно национальных или исторических акций людей в воссозданных исторических мундирах Первой украинской дивизии (СС-Галичина)?
Черновил отмечает, что такого точно не могло быть, потому что в Украине нет культа дивизионников. Есть понимание, есть сострадание, память, а культа и даже намека на него нет, в отличие от не слишком широкого, но все же выразительного культа УПА, которая упорно боролась против гитлеровцев. И ни на одно празднование в мундирах дивизионников никто никогда не выходил.
Политолог отмечает, что самое главное – это то, что Польша, по всей видимости, забыла, что она находится в Шенгенской зоне. Министр забыл, что согласно шенгенских соглашений Польша больше не является хозяином своих границ, а лишь обслуживает часть восточной границы ЕС. Недопуск на территорию шенгенской зоны может произойти только по основаниям, выписанных в европейском законодательстве. Действительно, пограничники могут быть субъективными в оценке недопустимости въезда в Шенген определенного гражданина, например, из-за предположения, что он едет не как турист, а на нелегальную работу, но здесь тоже принципиально должны быть ссылки на угрозу нарушения четко предусмотренных Шенгенским соглашением запретов. А недопуск на территорию ЕС лица за политические убеждения или историческую память – это не только не предусмотрено ни одним артикулом, но и напрямую запрещено базовыми принципами ЕС.