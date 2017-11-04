Известный волонтер: не было и нету у Саакашвили цели реформ. Есть пиар-проект и аккумуляция средств

Как передает replyua.net, известный украинский военный волонтер и блогер Мирослав Гай на своей странице в Facebook поделился своим впечатлением от сотрудничества с командой Саакашвили. Волонтер рассказал, что во время первого контакта с штабом Саакашвили, примерно год назад, он для себя сделал вывод, что в Саакашвили работала интересная команда. Были заграничные ребята, но эта команда разделилась между настроенными на большой политический проект и серьезную работу и на тех, кто хочет сорвать здесь и сейчас, без каких то вложений сил.
«Мне сразу стало ясно, что меня, как атошника хотят поюзать. Послушал всех, развернулся и пошел работать: трусы на фронт возить, бойцов лечить и радиоточки на передке устанавливать», – написал блогер. Он добавляет, что прошло больше года, всех людей, которые реально хотели больших изменений и реформ, могли их делать – отстранили от управления проектом или уволили. Появились маргиналы. Глядя на все происходящее, что его оценка за час встречи с командой и парой минут наблюдения за Михо – верная.
Мирослав Гай уверен, что не было и нету у Саакашвили цели реформ. Есть пиар-проект и аккумуляция средств, а вся работа ограничивается заходом в палатку поставленную людьми, которые реально хотят реформ и реально поверили.