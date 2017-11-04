Друзенко: «Российские ракеты и самолеты Украина не остановит американскими «Джавелинами»

В случае предоставления Соединенными Штатами летального оружия ситуация на востоке Украины кардинально не изменится, и российские самолеты не идут ни в какое сравнение с американскими «Джавелинами».
Как информирует replyua.net со ссылкой на «24», об этом заявил Геннадий Друзенко, юрист-международник. «Остановить самолеты и ракеты, которые есть у России, "Джавелинами" трудно. Если Россия решит идти на тотальную войну, то есть две проблемы. Смогут ли в Украине безопасно сохранять "Джавелины"? К сожалению, военные склады взрываются у нас время от времени, и это становится дурной традицией. Во-вторых, не окажется ли противотанковое оружие в руках России при быстром тотальном наступлении?», - отмечает Друзенко.
Также юрист-международник подчеркнул, что против российских танков отлично действует ракетный комплекс «Стугна», который выпускается в Украине, обходится довольно дешево, и, к тому же, запускает средства в украинскую экономику. Напомним, что разговоры о предоставлении Украине летального оружия ведутся уже три года, и в последние месяцы наметились подвижки в этом вопросе.