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Саакашвили просит помощи у «барыг»

Саакашвили просит помощи у «барыг»
Практически незамеченной прошла новость о том, что лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении ему статуса беженца или в признании его лицом, которое требует дополнительной защиты от возможной экстрадиции в Грузию. Как информирует replyua.net, об этом пишет в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская.

По ее словам, анализируя происходящее возникает закономерный вопрос: правильно ли нужно понимать, что Михаил Николозович просит защиты у государства, которым, по его мнению, управляют «барыги». Михаил Саакашвили сознательно пытается остаться в государстве, в котором все очень плохо, но видимо не настолько плохо, как в его родной Грузии, куда он боится и ногой ступать.

Олеся Яхно-Белковская подчеркивает, главное – что просит Саакашвили защиты от грузинского правосудия, которое сам же и реформировал и этими реформами хвастался во всем мире. Теперь этих же «реформ» «грузинский реформатор» боится, как огня. Политолог отмечает, что после такого заявления Саакашвили о моральной стороне даже не стоит упоминать.
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