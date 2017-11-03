Саакашвили просит помощи у «барыг»

Практически незамеченной прошла новость о том, что лидер «Движения новых сил» Михаил Саакашвили обжаловал в суде решение Государственной миграционной службы об отказе в предоставлении ему статуса беженца или в признании его лицом, которое требует дополнительной защиты от возможной экстрадиции в Грузию. Как информирует replyua.net, об этом пишет в Facebook политолог Олеся Яхно-Белковская.
По ее словам, анализируя происходящее возникает закономерный вопрос: правильно ли нужно понимать, что Михаил Николозович просит защиты у государства, которым, по его мнению, управляют «барыги». Михаил Саакашвили сознательно пытается остаться в государстве, в котором все очень плохо, но видимо не настолько плохо, как в его родной Грузии, куда он боится и ногой ступать.
Олеся Яхно-Белковская подчеркивает, главное – что просит Саакашвили защиты от грузинского правосудия, которое сам же и реформировал и этими реформами хвастался во всем мире. Теперь этих же «реформ» «грузинский реформатор» боится, как огня. Политолог отмечает, что после такого заявления Саакашвили о моральной стороне даже не стоит упоминать.