Сергей Иванов: у президента есть выход из тупиковой ситуации с пограничником Колмогоровым

Каким бы ни был окончательный приговор для солдата Государственной пограничной службы Украины Сергея Колмогорова, существует возможность элегантно выйти из этой ситуации. Президент Петр Порошенко может его помиловать, а после – наградить за образцовую службу. Как сообщает replyua.net, об этом в своем блоге рассуждает журналист и телеведущий Сергей Иванов.
Он отмечает, что для тех, кто не понимает, зачем награждения, важно напомнить, что в первые месяцы после российского вторжения военных, готовых нажимать на крючок и убивать, было, мягко говоря, не так много. Поэтому поощрения в этом случае уместно как никогда. Кроме того, это станет мощным сигналом на «ту сторону», что Украина своих не сдает, даже в то время, когда эмоции преобладали над разумом.
Сергей Иванов подчеркивает, системе надо учиться признавать и исправлять свои ошибки, ведь по такой логике можно осудить весь личный состав Луганского пограничного отряда, методично, под звуки государственного гимна, которые расстреляли целую кучу «мирных» сепаратистов, штурмующих отряд и призывающих украинцев к сдаче россиянам оружия.