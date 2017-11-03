Блогер: не удивлюсь, если МВД откроет дела на Лещенко, Залищук, а там до Соболева с Семенченко доберется

Как передает replyua.net, популярный в Украине блогер и журналист Дмитрий Вовнянко в своем блоге пишет о том, что, как бы мы не критиковали НАБУ, но сына министра МВД Авакова они осудят. Свое мнение Вовнянко объясняет тем, что НАБУ – не структура подконтрольная президенту, что бы там не говорил и не мечтал нардеп Княжицкий. НАБУ – это структура, созданная антикоррупционерами, для защиты их интересов. Это уже доказано «одиссеей» Сергея Лещенко.
Блогер отмечает, что очень хочется увидеть, как появятся дела о квартире нардепа Сергея Лещенко, о квартире и фирме отца нардепа Светланы Залищук, о лоббистской деятельности нардепа Егора Соболева, дела о деталях поведения комбата Семена Семенченко под Иловайский и Дебальцево, о происхождении двух миллионов нардепа Игоря Луценко, а в итоге о лоббистской деятельности ГО Виталия Шабунина и Дмитрия Шерембея в Минздраве.
Вовнянко отмечает, что можно не сомневаться, что всеми этими делами займется глава МВД, займется со всей пролетарской ненавистью. «НАБУ пусть чистит МВД, а МВД – создателей НАБУ. И будет нам всем полная гармония!», – подытожил блогер.