Дипломат: Сербии нужно дать понять, что увольнять Посла по ее требованию никто не будет

В Сербии остро раскритиковали посла Украины Александра Александровича за скандальные заявления о полной подчиненности Белграда Москве. Об этом заявил государственный секретарь МИД Сербии Ивица Тончев. Как сообщает replyua.net, со ссылкой на заявление украинского дипломата и блогера Вадима Трюхана, по факту мы имеем несколько неприятных последствий. Во-первых, - Украина имеет дело с первым в ее истории случаем публичного предупреждения иностранным государством о намерении объявить Посла персоной non grata. Такие случаи в истории международных отношений относительно послов случаются крайне редко. Особенно с акцентом на публичность. Поэтому сам факт такого предупреждения, которое на самом деле выглядит как ультиматум, заставляет задуматься почему так произошло.
Дипломат, отмечает, во-вторых, - отношениям между Украиной и Сербией нанесен серьезный ущерб, в ближайшие полгода-год, как минимум, на какой-то серьезный диалог высокого уровня рассчитывать не приходится, не говоря уже о совместных проектах, инвестициях и так далее. В-третьих, - нельзя исключать, что этот ультиматум является лишь началом истории. Заявление прокремлевского Шешеля свидетельствует, хотя и косвенно, что решение о дипломатической эскалации в отношениях с Украиной принимается не только и не столько в Белграде, как в Кремле. Москва заинтересована в том, чтобы у Киева было как можно больше проблем на международной арене. Такая себе ползучая маргинализация, или скорее хаотизации, внешнеполитического положения Украины.
По мнению Трюхана, первое, что нужно предпринять Украине, так это ни при каких обстоятельствах не идти на снятие нашего Посла с должности. Вызвать Посла Сербии и предупредить, что в случае дальнейшего раздувания дипломатического скандала, ответные меры будут симметричными. При этом вариант с немедленным отзывом нашего посла в Киев для консультаций – оптимальное дополнительное реагирование. Второе. Нужно начинать уже готовить замену господину Александровичу. Эффективно работать в Сербии этому дипломату после такого конфликта уже практически невозможно. А чтобы перевернуть страницу так или иначе нужны кадровые изменения. Третье. Сделать выводы из этой ситуации и подготовить для Послов четкие директивы по информационной работе в стране пребывания в связи с агрессией России против Украины. При этом особого внимания и детализации заслуживают наиболее чувствительны страны, на которые влияет РФ, или в которых традиционно устойчивые пророссийские настроения. «О После Александровичу не скажу ничего экстраординарного, а тем более плохого. Человек высокообразованный и порядочный, карьерный талантливый дипломат, патриот своей страны. Он просто оказался не в то время, не в том месте и, скорее всего, без четких указаний из центра о том, как, когда и где реагировать на самом деле очевидные вещи», – резюмировал дипломат.