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Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время

Блоегр: наверное, это сделал Гройсман или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время
Дорожники сделали хорошую дорогу на участке Днепр-Решетиловка. Казалось бы – езжай, радуйся, постепенно начинаем вылазить оттуда, куда нас за четверть века привели «Вити-Юли-Лени-Коли». Но не тут-то было. Под покровом ночи украли часть новенького отбойника. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и журналист Павло Правый.

«Почему-то мне не верится, что это Гройсман сделал или Порошенко в свободное от разработки плана сдачи Мариуполя время. Это – убежден – сделали какие-то Вася да Федя. Те самые, которые за стаканом шмурдяка жалуются на «власть, которая ничего не делает», – написал блогер.

Он добавляет, что дорога – это не пустыня. Здесь постоянное движение и, наверное, кто-то из автомобилистов видел, как первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко ворует отбойник, но никто не набрал «102», никто не сообщил правоохранительным органам. Затем садятся так и пишут в Фейсбук, что «власть ворует», что «полиция не работает», что в стране «геноцид» и так продолжается по замкнутому кругу.
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