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Блогер: в деле Колмогорова либо Генпрокурор, либо адвокаты обманывают общество

Блогер: в деле Колмогорова либо Генпрокурор, либо адвокаты обманывают общество
Как передает replyua.net, Генпрокурор Юрий Луценко написал, что защита пограничника Колмогорова не просит суд признать пограничника невиновным. Она просит переквалифицировать статью на менее тяжелую. Как пишет в своем блоге украинский блогер и журналист Дмитрий Вовнянко, если история произошла так, как описали большинство СМИ – защита должна требовать именно признание Колмогорова невиновным.

Дмитрий Вовнянко отмечает, что в то же время, если появилось такое заявление Генпрокурора, значит в деле есть что-то еще, чего мы не знаем, о чем не говорят ни прокуроры, ни следователи, ибо тайна следствия, зато – об этом молчат адвокаты, уже пытаются давить на суд через общественное мнение. Выходит, что сейчас мы наблюдаем обычный разгон «зрады», радостно подхваченной полезными идиотами и врагами.

«Я хочу знать, кто врет – Генпропкурор или адвокаты Колмогорова? Я хочу понять – что происходит? Потому простите, сама собой участие в АТО – не оправдание. Ведь если так – то самое время роту «Торнадо» реабилитировать. И всех остальных, осужденных за преступления. То есть – давать карт-бланш на мародерство, убийства... По факту – превратить украинских солдат в Донбассе на высшую расу, для которых «своим – все, врагам – закон – резюмировал журналист.
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