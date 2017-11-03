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Политолог: «Противостояние президента и главы МВД – это нечто новое для Украины»

Политолог: «Противостояние президента и главы МВД – это нечто новое для Украины»
Петр Олещук, известный политолог, в блоге на Новом времени прокомментировал обыски у сына Арсена Авакова по делу о закупке рюкзаков, информирует replyua.net.

«Мы должны понимать, что есть два центра принятия решений, и они противодействуют. Я говорю о президенте и министре внутренних дел Авакове. Их противостояние – это нечто новое, поскольку Аваков выстраивает собственную вертикаль, и это не нравится президенту, который делает то же. Обострение их конфликта отмечено многими событиями после взрывов складов в Винницкой области, когда окружение Авакова потребовало отставки Муженко. В окружении президента это восприняли как попытку давления на него лично», - пишет Олещук. По его словам, обострение будет продолжаться, и то, что вся операция происходила в момент отсутствия в Украине премьера и президента, свидетельствует о том, что она была согласована.

По мнению Олещука, этой операцией пытались спровоцировать министра внутренних дел на совершение ошибочных действий – возможно, на силовую эскалацию, чтобы потом дискредитировать себя самого. «Он бы вывел Нацгвардию освобождать сына, его бы обвинили в государственном перевороте или попытке, и на основании этого попытались бы сместить», - написал Олещук.
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