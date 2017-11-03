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Роман Цимбалюк: Roshen стал настоящим брендом Украины

Роман Цимбалюк: Roshen стал настоящим брендом Украины
Украинское общество давно не делится на «за» Майдан и «против». С революционных событий 2013-2014 уж слишком много времени прошло, многие в Украине все переосмыслили. Если и есть какое-то условное разделение, то скорее всего, его можно обозначить как «за» Украину и «против». Причем первая категория значительно преобладает. Если бы это было не так, наша страна банально не пережила бы российское вторжение. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет собкор информагентства УНИАН в Москве Роман Цимбалюк.

По его словам, армия медленно, но укрепляется, и время от времени можно услышать тему, как освобождать оккупированные территории: политико-дипломатическими способами или как-то по-другому. Это главное подтверждение, что тех то «за» Украину больше. Люди, которые уничтожают собственность, - государственную в судах, частную, воруют на территории военных городков или портят не принадлежащее им имущество – не являются активистами. Правильнее использовать слово «хулиганы»и хулиганские методы ведения политической борьбы.

Роман Цимбалюк отмечает, что в тему так называемой блокады Roshen в Украине стоит отметить, что Roshen стал настоящим брендом Украины, и именно в этом магазине отовариваются не только украинцы, но и иностранцы, когда ищут сувениры из нашей страны. Главный критерий бизнеса должен быть очень прост – налоги платятся в бюджет или нет. «Я тоже решил присоединится к блокаде Roshen. Магазинов в Москве таких нет, поэтому уничтожаю плитку шоколада, последнюю из привезенных из Киева запасов. Место выбрано для привлечения внимания. Если что, то «за спиной будущая территория завода Roshen» уже было», – резюмировал журналист.
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