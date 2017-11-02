Касьянов: фокус с браслетом – красноречивое свидетельство зависимости «независимых» САП и НАБУ

На сына министра внутренних дел Арсена Авакова Александра не хватило электронного браслета. Резко закончились на сыне министра. Вероятно после того, как наверху разобрались, договорились, установили очередное хрупкое перемирие, и включили заднюю. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер и волонтер Юрий Касьянов.
По его словам, грозные, бескомпромиссные заявления САП и НАБУ ушли в никуда. Обвинение оказалось неубедительным. Суд определил смехотворные «личные обязательства», прокуроры даже не нашли для подозреваемого браслет. Юрий Касьянов отмечает, что с судом, конечно, всё понятно – он послушный в руках власти: посадит кого нужно или наоборот – оправдает, а вот этот примирительный фокус с браслетом – красноречивое свидетельство зависимости «независимых» САП и НАБУ.
Волонтер уверен, что также будет с божественным антикоррупционным судом. Даже, если посадит этот суд в лучшем случае десятка два неудачливых коррупционеров средней руки за год, система-то останется. Потому что пресловутая система – это люди, личные отношения, связи, история совместного воровства, и путы взаимных одолжений.