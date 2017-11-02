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Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта

Блогер: Порошенко помирился с Аваковым, интрига Сытника раскрыта
Было много версий на тему «кто заказал Авакова-младшего»? При этом, яростная реакция соратников папы-министра не оставляла вариантов, кого считает ответственным тот – президента. Люди попроще и менее информированные усматривали странное совпадение в тайминге этого задержания и откровенными провалами инициаторов «Михомайдана», вынужденных теперь искать объект атаки проще и удобнее, чем Порошенко, но мало кто озвучивал эту версию, ибо она противоречила той, которая звучала от окружения Авакова. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер Карл Волох.

По его словам, на самом деле глава НАБУ Сытник провел операцию «Джуниор» под влиянием своих подельников-грантоедов и Саакашвили, обставив все так, что исполняет заказ Порошенко. Причем, не поставил в известность даже спонсоров-покровителей из американского посольства, для которых сохранение действующей коалиции и предотвращение досрочных выборов – вопрос первоочередной.

Карл Волох отмечает, что в результате, обман вскрылся, Порошенко, наконец, помирился с Аваковым, а незадачливого интригана вызвали в посольство и крепко взгрели. Говорят, многострадальное избрание аудиторов НАБУ станет первым вопросом повестки дня Верховной Рады в ближайший вторник. «Не принимайте этот рассказ как истину в последней инстанции, вполне возможно, что меня используют для слива информации, но звучало все очень логично, и я решил, что вы тоже должны об этом знать», – резюмировал блогер.
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