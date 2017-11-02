Блогер: мы с вами становимся свидетелями драки между прокурорскими и набушниками

Как передает replyua.net, Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции составило в отношении председателя НАБУ Артема Сытника протокол о коррупции из-за конфликта интересов и непредоставления информации по требованию НАПК. Комментируя данную информацию, украинский блогер и общественный активист Карл Волох отметил, что время появления протокола безусловно наводит на мысль о банальной войне между политическими группами, как, впрочем, и задержание сына министра МВД Авакова.
Блогер отмечает, что внешне документ выглядит вполне убедительно: начальник государственной правоохранительной структуры использует своего подчиненного, также госслужащего, для представления его личных интересов в суде, да еще и отказывается предоставить уполномоченному органу необходимую информацию по этому поводу.
Карл Волох отмечает, что теперь только остается надеяться, что у Артема Сытника есть объяснение этим несуразностям, а вот вызов Корчак на допрос в НАБУ после этого протокола – это, конечно, откровенная месть и разборки. Блогер отмечает, что все это напоминает известную драку между прокурорскими и набушниками, или что похуже.