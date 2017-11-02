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Евродепутат пояснила, чем Украина отличается от других стран

Евродепутат пояснила, чем Украина отличается от других стран
Проблемы Украины сильно отличаются от тех вызовов, которые встали перед другими странами «Восточного партнерства». Как информирует replyua.net со ссылкой на Радио Свобода, такое мнение высказала Ребекка Хармс, депутат Европарламента от Германии.

Евродепутат считает, что у Украины только две серьезные проблемы – конфликт на востоке страны и аннексия полуострова Крым. «Думаю, все представители "Евронест" согласны, что аннексия Крыма и незатихающая война на востоке Украины – это то, что Украину существенно отличает от других государств. И поэтому мы уделяем этому вопросу дополнительное внимание. И то, что мы встречаемся в Киеве, свидетельствует, что мы относимся к этому серьезно», - подчеркнула Хармс.

Кроме того, депутат отметила, что следит и за позитивными изменениями в стране. По ее словам, Петр Порошенко анонсировал создание Антикоррупционного суда, и то, что Украина решила серьезно бороться с коррупцией, - это положительный момент, поскольку коррупционная составляющая в Украине очень беспокоит Европу.
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