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Блогер: такого от «Народного фронта» никто не ожидал

Блогер: такого от «Народного фронта» никто не ожидал
То, что творит «Народный фронт» последние два дня вообще не поддается любому здравому смыслу и объяснению. В частности вчерашний опус Княжицкого о «венском заговоре» Порошенко – это полный бред, который ранее могла себе позволить только госпожа Тимошенко. Как передает replyua.net, об этом в своем блоге пишет украинский блогер с ником Mason Lemberg.

«Это кому «Народный фронт» хочет раскрыть позапрошлого тухлую суперсенсацию о заговоре Порошенко с Фирташем, додумавши к этой истории заговор Порошенко с Россией? Людям, которые вас поддерживали, несмотря на жесткие и непопулярные реформы Яценюка, несмотря на ложь о его украденных миллиардах и, несмотря на реальные истерики, зашквары, скандалы членов партии?», – задается вопросом блогер. Он отмечает, что «Народный фронт» считает, что люди поверят их несвежим историям, оговоренным вдоль и поперек в 2015, несмотря на то, что Порошенко вопреки просьбам Меркель и Олланда, пошел войной и освободил 2/3 Донбасса. Это такой заговор был с Россией. О восстановлении армии и санкции с Путиным тоже, наверное, Порошенко договаривался.

Блогер отмечает, самое печальное в этом то, что партийцы «Народного фронта», сами того не понимая, в порыве своей антипатии, живя в мире домыслов и фантазий, такими опусами убиваете последние крохи доверия к самим себе. Блогер подчеркивает, что он и дальше будет поддерживать «Народный фронт», как коалиционную партию, но то, что творят некоторые ее члены – это не поддается никакому объяснению, кроме того, что партию специально убивают.
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